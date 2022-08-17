Новый шоколад «Алешка» обрел популярность после того, как его подарили Путину

По словам управляющего директора фабрики Татьяны Сухаревой, спрос на новый шоколад вырос до такой степени, что руководство предприятия приняло решение о масштабировании производства. Об этом пишет iz.ru со ссылкой РИА Новости.
Сухарева рассказала, что шоколад для новой марки был выбран темный, так как он более ценен энергетически. Кроме того, во время Великой Отечественной войны военнослужащим выдавали именно темный шоколад. Она добавила, что скоро фабрика планирует выпустить также вафельные конфеты «Алешка».
«Прототипом» мальчика, изображенного на обертке нового шоколада, стал юный житель Белгородской области. В интернете можно найти немало видеороликов, как первоклассник приветствует российских военнослужащих. Мальчик поделился своей мечтой: он хочет служить в танковых войсках и потом стать генералом. Первоклассник даже получил в подарок шлемофон от одного из проезжавших мимо танкистов.
12 мая Минобороны РФ в своем Telegram-канале поблагодарило мальчика. В конце того же месяца белгородская кондитерская фабрика создала шоколад «Алешка», первая партия которого предназначалась для раненых в госпиталях и бойцов на передовой. А 13 июня изображение Алеши на фоне российского триколора появилось на одной из донецких набережных.