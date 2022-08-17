Новый шоколад «Алешка» обрел популярность после того, как его подарили Путину

«Прототипом» мальчика, изображенного на обертке нового шоколада, стал юный житель Белгородской области. В интернете можно найти немало видеороликов, как первоклассник приветствует российских военнослужащих. Мальчик поделился своей мечтой: он хочет служить в танковых войсках и потом стать генералом. Первоклассник даже получил в подарок шлемофон от одного из проезжавших мимо танкистов.