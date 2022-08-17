IKEA не планирует возобновлять работу трех мебельных заводов в РФ

Также было заявлено, что IKEA планирует продать свои четыре российские фабрики из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру. А с 1 сентября часть сотрудников фабрики в Тихвине возобновят работу, чтобы подготовить производство к продаже.