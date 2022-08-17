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IKEA не планирует возобновлять работу трех мебельных заводов в РФ

IKEA не планирует возобновлять работу трех мебельных заводов в РФ

Вчера, 23:37
Фото: pxhere.com
IKEA Industry решила отказаться от дальнейшего производства мебели на фабрике в городе Тихвин Ленинградской области, а также на предприятиях в Новгороде и Вятке. В настоящее время все три завода готовят к продаже.

Ожидается, что переход предприятий в другие руки займет от четырех до шести месяцев. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее также сообщалось о старте процесса ликвидации компании ООО «Икеа дом», которая управляла сетью магазинов IKEA на территории Российской Федерации. Данное решение было принято учредителем компании — Ingka Holding Europe B.V, являющегося частью структуры IKEA и управляющего сетью ТЦ «Мега», которая пока продолжает работать в России.

Напомним, IKEA приостановила работу своих магазинов в РФ с 4 марта этого года. В начале лета компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и роспуске персонала, пообещав выплатить сокращенным работникам денежную компенсацию.

Также было заявлено, что IKEA планирует продать свои четыре российские фабрики из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру. А с 1 сентября часть сотрудников фабрики в Тихвине возобновят работу, чтобы подготовить производство к продаже. 

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