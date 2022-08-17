IKEA не планирует возобновлять работу трех мебельных заводов в РФ

Ожидается, что переход предприятий в другие руки займет от четырех до шести месяцев. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее также сообщалось о старте процесса ликвидации компании ООО «Икеа дом», которая управляла сетью магазинов IKEA на территории Российской Федерации. Данное решение было принято учредителем компании — Ingka Holding Europe B.V, являющегося частью структуры IKEA и управляющего сетью ТЦ «Мега», которая пока продолжает работать в России.
Напомним, IKEA приостановила работу своих магазинов в РФ с 4 марта этого года. В начале лета компания объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и роспуске персонала, пообещав выплатить сокращенным работникам денежную компенсацию.
Также было заявлено, что IKEA планирует продать свои четыре российские фабрики из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру. А с 1 сентября часть сотрудников фабрики в Тихвине возобновят работу, чтобы подготовить производство к продаже.