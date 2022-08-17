«20 главных событий России за 20 лет»: Россия стала лидером антиковидных разработок

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Пандемия коронавируса стала не только серьезным испытанием для всей страны, но и дала мощный импульс для развития медицинской науки. Во время эпидемии возникла острая необходимость в препаратах и оборудовании.
Огромного напряжения сил потребовали закупки лекарств и оборудования. Во время пандемии каждая страна пыталась «перехватить» дефицитные медтехнику, медикаменты и средства защиты (СИЗ). Пресловутые маски стали товаром номер один. Но наша страна за несколько месяцев смогла наладить массовый выпуск СИЗ, направить их в больницы и стабилизировать рынок. Огромные заказы получили производители отечественного оборудования, например аппаратов искусственной вентиляции легких, которые являются жизненно необходимыми для пациентов с тяжелым течением коронавируса.
Самый яркий кейс связан с разработкой вакцин от COVID-19. Вакцина считается самым эффективным способом борьбы с эпидемией. Коллективный иммунитет снижает циркуляцию ковида, снижает количество тяжелых и летальных случаев. И наши ученые смогли разработать столь нужный препарат первыми в мире. Над вакциной работали несколько команд и в итоге Россия получила несколько препаратов. Первым стала вакцина «Спутник V», эффективность которой оценили в 92%. Препарат одобрен для применения в трех десятках стран мира. Кроме того, на рынок были выпущены «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и Sputnik Light — облегченная версия «Спутника». Еще один важный фактор — это не только разработка, но и организация массового выпуска препарата. За год в России прошло несколько волн вакцинации, которые позволили нарастить коллективный иммунитет и максимально сбить эпидемию коронавируса.
В нашей стране на борьбу с коронавирусом было выделено около 300 млрд рублей. Вакцину разрабатывали семь научных центров разрабатывают вакцину, а в целом были запущены 30 проектов фармацевтического и медицинского производства, связанных с борьбой с COVID-19. Эти проекты получили государственное финансирование более чем на 10 млрд рублей.
Но российские медики и ученые параллельно с разработкой вакцины направили много сил на препараты, которые борются с осложнениями коронавируса. Например, при тяжелом течении заболевания основной причиной летального исхода является ДВС-синдромом. Избежать осложнения можно за счёт мониторинга состояния свертывающей системы и правильного подбора дозы антикоагулянтов. Российская компания «Гемакор» разработала и наладила выпуск теста тромбодинамики. Он позволяет выявить нарушения на ранней стадии пневмонии и подобрать необходимую дозу препаратов. Сейчас препарат проходит клинические исследования. Еще оно опасное осложнение инфекции — «цитокиновый шторм». Это системный воспалительный ответ организма, который зачастую приводит к летальному исходу. Предотвратить воспалительный процесс могут помочь такие вещества как «ионы Скулачёва». Отечественная компания «Митотех» разрабатывает препарат на их основе. Еще одна разработка, направленная против цитокинового шторма, — это «сорбционные колонки». Аппарат купирует цитокиновый шторм, а так же лечит острый респираторный дистресс-синдром. Оба синдрома — тяжелые и смертельно опасные осложнения COVID-19. Аппарат пропускает кровь пациента через фильтры и возвращает обратно в кровеносную систему. Токсичные вещества удаляются из крови. Такие сорбционные колонки уже проходят апробацию в больнице № 67 в Москве и в «Коммунарке».