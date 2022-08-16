В омском поселке Биофабрика за несколько лет удвоилось население

Строительство соцобъектов и ремонт дорог значительно улучшили уровень жизни в поселке. Сейчас здесь проживают уже 1640 человек. Жители отмечают, что улучшилась и ситуация с общественным транспортом. Автобус №59 стал ходить регулярно. На остановках появились торговые точки, в том числе аптека, которую люди ждали с 2015 года.