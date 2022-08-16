В омском поселке Биофабрика за несколько лет удвоилось население

Быстрорастущий поселок - пример городских кварталов, где социальная инфраструктура и развитие жилого строительства идут нога в ногу, отметил депутат Омского горсовета Алексей Саяпин. Этим направлениям партия «Единая Россия» уделяет особое внимание в рамках «Народной программы».
«По нацпроекту «Демография» этим летом сдан в эксплуатацию детский сад на 310 мест, стоимость строительства и оснащения составила 408 млн. рублей. Это стало новым импульсом в развитии поселка. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтирована дорога от ул. 10 лет Октября до детского сада и к удаленным домам, а также обустроена разворотная площадка общественного транспорта. Сумма работ составила 17,9 млн. рублей, объекты сданы в 2021 году. Отмечу, что в поселке расположен комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты», я в нем являюсь попечителем с 2012 года. В центре занят 231 сотрудник, обслуживаются 6222 человека», - рассказал парламентарий.
Строительство соцобъектов и ремонт дорог значительно улучшили уровень жизни в поселке. Сейчас здесь проживают уже 1640 человек. Жители отмечают, что улучшилась и ситуация с общественным транспортом. Автобус №59 стал ходить регулярно. На остановках появились торговые точки, в том числе аптека, которую люди ждали с 2015 года.
«Посёлок развивается интенсивно, при этом всего десять лет назад здесь жили всего 700 человек, а сейчас 1640 жителей. И есть потенциал для дальнейшей жилищной застройки, который может стать мощным импульсом к дальнейшему развитию. У нас четыре объекта социальной инфраструктуры, главный, конечно же, - детский сад. Пока 100 детей, но в любом случае быстро заполнится за счет близости к будущим новостройкам. Спасибо за содействие в его строительстве по нацпроекту», - добавил Алексей Саяпин.
Затем губернатор отправился на бульвар Иванишко в районе улицы 10 лет Октября. Здесь его встретил главврач Омского клинического онкодиспансера Дмитрий Маркелов. По его словам, в августе на бульваре в рамках государственной программы «Здоровая Россия» работает мобильный центр здоровья. Это было одним из пожеланий жителей.
«Благодаря нашей, условно говоря „передвижной поликлинике“ мы можем обеспечить качественной медицинской помощью жителей разных районов города. Мобильный центр может приезжать на крупные предприятия, а также участвовать в акциях таких проектов как „Онкопатруль“ или „День здоровья“. Благодаря таким передвижным центрам примерно у 60% пациентов выявляются факторы риска развития различных хронических неинфекционных заболеваний. Главная цель передвижных госпиталей — выработка у омичей привычки следить за здоровьем, а также помощь тем людям, что относительно здоровы, своевременно заметить имеющиеся нарушения или факторы риска», — отметил Дмитрий Маркелов.
Бригада врачей из девяти специалистов готова проконсультировать по самым разным вопросам. Омичи бесплатно могут проверить сосуды, зрение, сатурацию, сдать ЭКГ и т. д. При себе нужно иметь только паспорт и полис. В сезон летних отпусков выездной пункт Центра здоровья значительно упрощает получение медицинской помощи.
«Потребность в этом, как я вижу, есть», — отметил Александр Бурков, глядя в списки желающих пройти обследование, записанных волонтерами.
Волонтеры ответили, что только сегодня в пункт записался 21 человек.