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В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста

В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста

Сегодня, 09:46
Фото: Город55
По информации мэрии города, объект отремонтируют за 1.9 млрд рублей.

В Омске подвели итоги аукциона по поиску подрядчика на ремонт Ленинградского моста. Победителем признано ООО «Стройтраст», которое и выполнит строительно-монтажные работы за 1.9 млрд рублей.

«Капитальный ремонт моста будет включать в себя: ремонт опор моста, пролетных строений, мостового полотна, сопряжения моста с насыпью, лестничных сходов, укрепление конусов насыпи, а также замена тротуарных консолей. Габариты вновь устроенных тротуаров будут увеличены за счет выноса опор освещения и контактной сети за пределы тротуаров, - на консоли», – пояснил заместитель директора департамента строительства мэрии Омска Владимир Рябинин.

Работы планируется выполнить в 2022–2024 годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Контракт с победителем аукциона заключат в конце следующей недели. Срок окончания ремонта – 31 мая 2024 года.

#Василий Попов#Город#Общество#Экономика#Новости#Омск#Строительство#Ленинградский мост#Ремонт
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