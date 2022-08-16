В Омске подвели итоги аукциона по поиску подрядчика на ремонт Ленинградского моста. Победителем признано ООО «Стройтраст», которое и выполнит строительно-монтажные работы за 1.9 млрд рублей.
«Капитальный ремонт моста будет включать в себя: ремонт опор моста, пролетных строений, мостового полотна, сопряжения моста с насыпью, лестничных сходов, укрепление конусов насыпи, а также замена тротуарных консолей. Габариты вновь устроенных тротуаров будут увеличены за счет выноса опор освещения и контактной сети за пределы тротуаров, - на консоли», – пояснил заместитель директора департамента строительства мэрии Омска Владимир Рябинин.
Работы планируется выполнить в 2022–2024 годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Контракт с победителем аукциона заключат в конце следующей недели. Срок окончания ремонта – 31 мая 2024 года.