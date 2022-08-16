Бурков заявил о важности связующего звена между исполнительной властью и населением

Губернатор Омской области Александр Бурков завершил рабочую поездку в Центральный округ Омска, где оценил ход реализации приоритетных проектов и программ. В частности, он ознакомился с проектом комплексного благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки.
Проект застройки представил депутат Омского городского Совета Максим Астафьев. Он сообщил, что в районе улиц Подгорной, Беломорстроя, Кузбасской, Депутатской уже решили вопрос отвода талых вод, была построена ливневая канализация. Стоимость работ составила более 6.6 млн рублей.
Также в прошлом году здесь завершили асфальтирование дорог, жители зашли в программу догазификации, сдали в эксплуатацию 17-этажный долгострой по ул. Подгорная д. 19.
Максим Астафьев отметил, что в силу географической и исторической специфики микрорайоны зачастую развиты здесь неравномерно. Однако за счет взаимодействия региональной и городской власти, депутатов всех уровней и администрации округа контракты получается сгладить.
«Динамично идет благоустройство, решаются актуальные для людей проблемы и задачи. Среди них догазификация — очень большой запрос жителей. Также это обеспечение жильем дольщиков. Мы наблюдаем сейчас непосредственный пример решения этой проблемы для целой группы омских семей», — резюмировал депутат.
В завершении рабочей поездки по Центральному округу губернатор проинспектировал ход благоустройства общественной территории «Городской сад» в границах улиц Броз Тито, Маркса, Короленко и Ленина. Здесь работы идут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в несколько этапов.
«Благоустройство Городского сада разбито на 2022 и 2023 годы. К первому сентября работы первой очереди должны быть завершены. На сегодняшний день на 100% выполнено обустройство цветников, заканчивают укладку плитки. Общая готовность объектов 1 очереди — 76%. Стоимость по контракту — 17,3 млн. рублей. Подрядчиком является ООО „ЗавГор“. Вторая очередь будет запущена в 2023 году. Планируется организация тематических детских и спортивных площадок, устройство зон для тихого отдыха, а также обустройство оранжереи и сада-лабиринта», — рассказывает куратор «ЦЗПГ» Наталья Астапчик.
За преображение территории Горсада проголосовали омичи, но сейчас мнения жителей относительно внешнего вида территории расходятся: некоторые хотят видеть здесь детскую площадку, некоторые — территорию для прогулок, другие же ожидают площадку для активного отдыха.
«Есть свои определенные сложности. Но в то же время нужно отметить работу депутатов, которые являются этим связующим звеном между исполнительной властью и населением. Нам нужны люди, которые были бы всегда близки к нашим жителям, могли контролировать то, что делается в рамках нацпроектов или программ — городских и областных. Самое главное, что город меняется к лучшему благодаря активности самих жителей», — резюмировал Александр Бурков.