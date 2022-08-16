Аналитик Кочетков сообщил об отрицательном влиянии нерезидентов на российскую валюту

Согласно его заявлению, часть вкладов резидентов дружественных стран, составляет от полного объема облигаций федерального займа нерезидентов не более 10%.
Известно, что в первые месяцы 2022 года объем средств нерезидентов составлял 2,8 трлн руб. Но сумма на потенциальную продажу облигаций федерального займа колеблется лишь в пределах 140—280 млрд руб., информирует Russian.rt.com.
Эксперт подчеркнул, что на фоне понижения ставки Центробанка можно ждать относительного падения доходностей ОФЗ. Что касается инвесторов, то их заинтересованность в ОФЗ РФ может способствовать усилению торгового взаимодействия с государством.
То есть, помимо планируемого потока на выход, есть возможность формирования входящего потока. Таким образом, давление на российскую нацвалюту через ОФЗ не будет настолько сильным, — подытожил аналитик.
По словам старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса, в ближайшее время стоимость американской валюты будет находиться в пределах 55—68 руб., курс рубля может снизиться осенью.