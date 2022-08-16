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Аналитик Кочетков сообщил об отрицательном влиянии нерезидентов на российскую валюту

Аналитик Кочетков сообщил об отрицательном влиянии нерезидентов на российскую валюту

Вчера, 17:28
Фото: 1MI
По утверждению Андрея Кочеткова, ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», приход нерезидентов на Мосбиржу может стать причиной ослабления нацвалюты РФ на 5—7%.

Согласно его заявлению, часть вкладов резидентов дружественных стран, составляет от полного объема облигаций федерального займа нерезидентов не более 10%.

Известно, что в первые месяцы 2022 года объем средств нерезидентов составлял 2,8 трлн руб. Но сумма на потенциальную продажу облигаций федерального займа колеблется лишь в пределах 140—280 млрд руб., информирует Russian.rt.com.

Эксперт подчеркнул, что на фоне понижения ставки Центробанка можно ждать относительного падения доходностей ОФЗ. Что касается инвесторов, то их заинтересованность в ОФЗ РФ может способствовать усилению торгового взаимодействия с государством.

То есть, помимо планируемого потока на выход, есть возможность формирования входящего потока. Таким образом, давление на российскую нацвалюту через ОФЗ не будет настолько сильным, — подытожил аналитик.

По словам старшего риск-менеджера «Алго Капитал» Виталия Манжоса, в ближайшее время стоимость американской валюты будет находиться в пределах 55—68 руб., курс рубля может снизиться осенью. 

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