«Резко закрыл окна». В минприроды ответили на жалобы омичей о ночных выбросах

Омичи всю ночь жаловались на резкие запахи. Более десятка сообщений опубликовали в паблике «Дыши! Омск». Горожане говорят о химии, мазуте, газе и гари в воздухе.
Авторы жалоб проживают в разных частях города. Недовольства высказали обитатели домов на улицах 22 Апреля, Менделеева, Дианова, Рабочих, Крупской, Красный Путь, Лицкевича, Магистральная.
«На Рабочих капнуло пару капель и я подошел к окну, посмотреть, что капает. Сделал всего пару вдохов и резко закрыл окна! Днем был относительно неплохой воздух», — описал происходящее поздно вечером 13 августа один из омичей.
Город55 обратился за комментарием в областное минприроды. «На автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по измеряемым показателям не зафиксировано», — пояснили в ведомстве.