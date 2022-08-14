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«Резко закрыл окна». В минприроды ответили на жалобы омичей о ночных выбросах

«Резко закрыл окна». В минприроды ответили на жалобы омичей о ночных выбросах

Вчера, 11:16
Фото: 1MI

Вопреки жалобам омичей на ночные выбросы, минприроды не нашло превышений

Сообщения от горожан начали поступать ночью 13 августа.

Омичи всю ночь жаловались на резкие запахи. Более десятка сообщений опубликовали в паблике «Дыши! Омск». Горожане говорят о химии, мазуте, газе и гари в воздухе.

Авторы жалоб проживают в разных частях города. Недовольства высказали обитатели домов на улицах 22 Апреля, Менделеева, Дианова, Рабочих, Крупской, Красный Путь, Лицкевича, Магистральная.

«На Рабочих капнуло пару капель и я подошел к окну, посмотреть, что капает. Сделал всего пару вдохов и резко закрыл окна! Днем был относительно неплохой воздух», — описал происходящее поздно вечером 13 августа один из омичей.

Город55 обратился за комментарием в областное минприроды. «На автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по измеряемым показателям не зафиксировано», — пояснили в ведомстве.

#Город#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Минприроды#Соцсети
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