Под страхом трагедии. Горячая вода затопила подвал жилого дома в Омске

В комментариях под постом пользователи посоветовали написать жалобу в Госжилинспекцию или прокуратуру. Обратить внимание на действия управляющей компании. Также на публикацию отреагировали с официального аккаунта мэрии Омска. «По информации специалистов УК „Сибирь“ на данный момент на месте работает бригада, принимаются меры по устранению аварийной ситуации на сетях», — сказано в ответе чиновников. Под ним подписался один из местных жителей, мужчина сообщил, что не видел на месте ремонтной бригады.