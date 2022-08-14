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Под страхом трагедии. Горячая вода затопила подвал жилого дома в Омске

Под страхом трагедии. Горячая вода затопила подвал жилого дома в Омске

Вчера, 14:43
Фото: 1MI

Подвал дома на Мельничной в Омске затопила горячая вода

Жители переживают за собственную безопасность.

Жители дома № 89/2 по улице Мельничная сообщают о коммунальных проблемах. Подвал заливает горячей водой. Пост об этом опубликовали в сообществе «ЧП Омск».

«Вода подступила уже ко входу. Жильцы звонят, оперативное реагирование отсутствует», — пишет автор. К публикации приложено фото с места событий. Вход в подвал преграждает дверь в железную «клетку». Вода добралась до ступеней, ведущих вниз.

В комментариях под постом пользователи посоветовали написать жалобу в Госжилинспекцию или прокуратуру. Обратить внимание на действия управляющей компании. Также на публикацию отреагировали с официального аккаунта мэрии Омска. «По информации специалистов УК „Сибирь“ на данный момент на месте работает бригада, принимаются меры по устранению аварийной ситуации на сетях», — сказано в ответе чиновников. Под ним подписался один из местных жителей, мужчина сообщил, что не видел на месте ремонтной бригады.

Указанный кирпичный дом имеет шесть этажей и восемь подъездов. Его возвели в 1995 году.

Отметим, омичи обеспокоены ситуацией на фоне истории с обрушившейся аварийной многоэтажкой на 20-го Партсъезда. Теперь горожане опасаются подобных происшествий. Об этом говорят десятки комментариев в соцсетях.

#Общество#Город#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Мэрия
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