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Более трети россиян пожаловались на подорожание лекарств

Более трети россиян пожаловались на подорожание лекарств

Вчера, 15:24
Фото: 1MI
Свыше 30% респондентов столкнулись с повышением стоимости медикаментов.

Результаты опроса среди жителей страны привел фонд «Общественное мнение». 31% респондентов пожаловался на подорожание лекарственных средств, сообщают «Новые известия» со ссылкой на исследование.

Каждый пятый, то есть 22%, обратил внимание на рост цен на одежду и обувь. Столько же опрошенных заявили об увеличении стоимости стройматериалов. Также россияне отметили электронику, бытовую технику и бензин в списке подорожавших товаров.

Отметим, исследование проводили в августе в 53 регионах страны. Участие приняли 1 500 человек.

Напомним, омские статистики проанализировали ценовую политику на потребительском рынке по итогам июня. Результаты отличаются от приведенных в исследовании фонда «Общественное мнение».

#Экономика#Общество#Новости#Россия#Омская область#Цены
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