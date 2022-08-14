Более трети россиян пожаловались на подорожание лекарств

Результаты опроса среди жителей страны привел фонд «Общественное мнение». 31% респондентов пожаловался на подорожание лекарственных средств, сообщают «Новые известия» со ссылкой на исследование.
Каждый пятый, то есть 22%, обратил внимание на рост цен на одежду и обувь. Столько же опрошенных заявили об увеличении стоимости стройматериалов. Также россияне отметили электронику, бытовую технику и бензин в списке подорожавших товаров.
Отметим, исследование проводили в августе в 53 регионах страны. Участие приняли 1 500 человек.
Напомним, омские статистики проанализировали ценовую политику на потребительском рынке по итогам июня. Результаты отличаются от приведенных в исследовании фонда «Общественное мнение».