В России образовался дефицит работников ЖКХ

Как отметил Ересько, проблема «рабочих рук» в России действительно существует. В ведомстве оценивают нехватку рабочей силы в 200 тыс. человек, что, как подчеркивает заместитель министра, связано с низким престижем отрасли.
Представители ведомства ведут диалог с российскими учебными заведениями, принимая меры с целью популяризации сферы для привлечения новых кадров. Однако, как подчеркивает Алексей Ересько, сегодня, в условиях развития малой механизации, даже профессия дворника уже не считается низкоквалифицированной.
По мнению замминистра, зависимость сферы ЖКХ от мигрантов варьируется в зависимости от городов и регионов. Так, в крупных городах она выше, тогда как в регионах существенно меньше.