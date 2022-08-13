Город55
ГлавноеВсе новости
В России образовался дефицит работников ЖКХ

В России образовался дефицит работников ЖКХ

Сегодня, 14:27
Фото: piqsels.com
Дефицит работников в сфере ЖКХ в России составляет 200 тыс. человек.

Как отметил Ересько, проблема «рабочих рук» в России действительно существует. В ведомстве оценивают нехватку рабочей силы в 200 тыс. человек, что, как подчеркивает заместитель министра, связано с низким престижем отрасли.

Представители ведомства ведут диалог с российскими учебными заведениями, принимая меры с целью популяризации сферы для привлечения новых кадров. Однако, как подчеркивает Алексей Ересько, сегодня, в условиях развития малой механизации, даже профессия дворника уже не считается низкоквалифицированной.

По мнению замминистра, зависимость сферы ЖКХ от мигрантов варьируется в зависимости от городов и регионов. Так, в крупных городах она выше, тогда как в регионах существенно меньше.

Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Вчера, 17:03
Обрушение жилого дома в Омске. Как это было
Сегодня, 09:47
Идем на понижение. Омичам пообещали похолодание после жарких выходных
Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.
Сегодня, 12:18
Пропавшую семью из Омска нашли на полуострове под Мурманском
Семью искали трое суток, накануне вечером поиски прекратились.
Сегодня, 10:27
Недолгожданное возвращение. Хоккеисты «Авангарда» не хотят переезжать в Омск
Генменеджер омского хоккейного клуба рассказал о проблемах при формировании состава команды.
Сегодня, 17:22
Неприятные рекорды. В Омской области зарегистрировали сразу 112 новых случаев ковида
Данные за сутки представил федеральный оперштаб.
29 июля, 16:05