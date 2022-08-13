Не время умирать. Июль в Омской области стал самым «бессмертным» месяцем 2022 года

Управление ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области обнародовало статистику за семь месяцев 2022 года по смертности и рождаемости. Оказалось, что в июле статистика начала выравниваться.
Согласно подсчетам ЗАГС, в июле этого года скончались всего 1795 человек. Год назад в тот же месяц скончались 3 053 омичей, а в июне умер 1 991 человек. За все месяцы 2022 года июль стал наименее смертоносный.
Рождаемость пока не бьет рекорды, и число новорожденных все еще меньше числа погибших. В июле родилось всего 1 457 человек, в то время как в июне на свет появились 1 331 человек.