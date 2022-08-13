Названа самая распространенная в России марка легковых автомобилей

По состоянию на конец первого полугодия 2022-го в России насчитывалось 13,37 миллиона таких моделей, сообщили в агентстве «Автостат». С существенным отставанием от Lada в рейтинге стоит Toyota с показателем в 4,16 миллиона единиц. Доля «японца» в автопарке «легковушек» достигает на данный момент отметки в 9,2 процента, пишут iz.ru.