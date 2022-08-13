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Названа самая распространенная в России марка легковых автомобилей

Названа самая распространенная в России марка легковых автомобилей

Сегодня, 14:18
Фото: lada.ru
Самая распространенная марка легковых авто в Российской Федерации — Lada. На долю этого отечественного транспорта приходится на сегодняшний день около 30 процентов от общей численности машин.

По состоянию на конец первого полугодия 2022-го в России насчитывалось 13,37 миллиона таких моделей, сообщили в агентстве «Автостат». С существенным отставанием от Lada в рейтинге стоит Toyota с показателем в 4,16 миллиона единиц. Доля «японца» в автопарке «легковушек» достигает на данный момент отметки в 9,2 процента, пишут iz.ru.

Далее в списке идут «корейцы» Hyundai и Kia с показателями 2,57 и 2,56 миллиона штук соответственно. Почти идентичные показатели — у японского Nissan (2,23 миллиона) и французского Renault (2,22 миллиона единиц).

В ТОП-10 самых распространенных на российском рынке «легковушек» входят также следующие марки: Volkswagen, Chevrolet, Ford, Mitsubishi и Skoda. К слову, последняя успешно преодолела недавно рубеж в один миллион автомобилей, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

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