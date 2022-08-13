Город55
ГлавноеВсе новости
АТОР: Жители РФ устремились в Белоруссию на шопинг

АТОР: Жители РФ устремились в Белоруссию на шопинг

Сегодня, 13:58
Из Ассоциации туроператоров России поступила информация, что граждане РФ стали посещать Белоруссию с целью шопинга.

Ведомство сообщает, что приток россиян в Белоруссию, куда они едут за покупками, в основном — за одеждой, связан с уходом иностранных компаний с рынка РФ. Также это явление связывают с прочими санкционными ограничениями. Теперь шопинг в Белоруссии становится новым трендом среди российских поклонников моды. 

На выходных, с пятницы по воскресенье, в Минск едет больше всего туристов, информирует Russian.rt.com.

По информации, озвученной в мае Николаем Снопковым, зампремьера Белоруссии, республика планирует увеличить экспорт в РФ на 40%.

Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Вчера, 17:03
Обрушение жилого дома в Омске. Как это было
Сегодня, 09:47
Идем на понижение. Омичам пообещали похолодание после жарких выходных
Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.
Сегодня, 12:18
Пропавшую семью из Омска нашли на полуострове под Мурманском
Семью искали трое суток, накануне вечером поиски прекратились.
Сегодня, 10:27
Недолгожданное возвращение. Хоккеисты «Авангарда» не хотят переезжать в Омск
Генменеджер омского хоккейного клуба рассказал о проблемах при формировании состава команды.
Сегодня, 17:22
Неприятные рекорды. В Омской области зарегистрировали сразу 112 новых случаев ковида
Данные за сутки представил федеральный оперштаб.
29 июля, 16:05