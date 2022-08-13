АТОР: Жители РФ устремились в Белоруссию на шопинг

Ведомство сообщает, что приток россиян в Белоруссию, куда они едут за покупками, в основном — за одеждой, связан с уходом иностранных компаний с рынка РФ. Также это явление связывают с прочими санкционными ограничениями. Теперь шопинг в Белоруссии становится новым трендом среди российских поклонников моды.
На выходных, с пятницы по воскресенье, в Минск едет больше всего туристов, информирует Russian.rt.com.
По информации, озвученной в мае Николаем Снопковым, зампремьера Белоруссии, республика планирует увеличить экспорт в РФ на 40%.