Власти Турции не собираются вводить энергетические санкции против РФ

Как пишет infox.ru, в сфере энергетики Турция не сможет присоединиться к ограничениям против рынка РФ. Такое заявление сделал Фатих Донмез, министр энергетики и природных ресурсов, пишет РИА «Новости».
Донмез отметил: в Турции уже говорили о том, что не будут вводить санкции на энергетические ресурсы. Он также сообщил, у Анкары заключен по сей день действующий договор с Москвой. Кроме того, такой же договор у Турции есть с Ираном и Азербайджаном.
Помимо этого, главы двух государств обсудят строительство атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Донмез также отметил: если потребуется, страна может увеличить транзит. Известно, что за прошлый год Турция потребляла до 60 млрд кубометров природного газа. В этом году страна рассчитывает на такие же показатели.
При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на строительстве атомной электростанции 9 августа. В том числе, он проследил за ходом реализации проекта и дал указания. Турецкий президент дал обещание осветить ситуацию на АЭС главе РФ Владимиру Путину. Встреча, посвященная планированию строительства, прошла 5 августа.
Ранее ЕС одобрил 7-й пакет санкций против России, в котором Европа ввела ограничения против энергетических ресурсов Москвы.