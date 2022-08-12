Власти Турции не собираются вводить энергетические санкции против РФ

Донмез отметил: в Турции уже говорили о том, что не будут вводить санкции на энергетические ресурсы. Он также сообщил, у Анкары заключен по сей день действующий договор с Москвой. Кроме того, такой же договор у Турции есть с Ираном и Азербайджаном.