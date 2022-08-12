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Власти Турции не собираются вводить энергетические санкции против РФ

Сегодня, 14:32
По заявлению Анкары, она не планирует вводить санкции против России по ряду причин.

Как пишет infox.ru, в сфере энергетики Турция не сможет присоединиться к ограничениям против рынка РФ. Такое заявление сделал Фатих Донмез, министр энергетики и природных ресурсов, пишет РИА «Новости». 

 

Донмез отметил: в Турции уже говорили о том, что не будут вводить санкции на энергетические ресурсы. Он также сообщил, у Анкары заключен по сей день действующий договор с Москвой. Кроме того, такой же договор у Турции есть с Ираном и Азербайджаном. 

 

Помимо этого, главы двух государств обсудят строительство атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Донмез также отметил: если потребуется, страна может увеличить транзит. Известно, что за прошлый год Турция потребляла до 60 млрд кубометров природного газа. В этом году страна рассчитывает на такие же показатели. 

 

При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на строительстве атомной электростанции 9 августа. В том числе, он проследил за ходом реализации проекта и дал указания. Турецкий президент дал обещание осветить ситуацию на АЭС главе РФ Владимиру Путину. Встреча, посвященная планированию строительства, прошла 5 августа. 

 

Ранее ЕС одобрил 7-й пакет санкций против России, в котором Европа ввела ограничения против энергетических ресурсов Москвы.

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