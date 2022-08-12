В Омске вероятным виновникам выбросов сероводорода и аммиака выдали предостережения

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о результатах проверки, которую срочно провели из-за жалоб омичей на выбросы в начале августа. Выбросы фиксировали 4 и 7 августа — на ул. 70 лет Октября и на улице Доковская в Омске нашли превышение ПДК по сероводороду (1.37 раза и 3.38 раза соответственно), на проспекте Мира — превышения по сероводороду и аммиаку (1.75 и 1.22 раза соответственно).
С учетом метеоусловий при отборе проб Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора определило потенциальных виновников загрязнения воздуха. Какие именно это предприятия, в прокуратуре не уточняют, но им уже выдали предостережения о недопустимости излишних выбросов в атмосферу.
В прокуратуре добавили, что ведомство поручило Сибирскому управлению Росприроднадзора установить источники выбросов и наказать виновников загрязнения воздуха. Ход проверки стоит на контроле ведомства.
Отметим, что с начала недели в Омской области наблюдается смог и туман из-за пожаров в соседних регионах. Возможные превышения нормативов опасных веществ также взяла на контроль прокуратуры.