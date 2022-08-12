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В Омске у 20-летней матери убитого младенца остался трехлетний сын

В Омске у 20-летней матери убитого младенца остался трехлетний сын

Вчера, 16:40
Фото: 1MI
Женщина не была в браке с отцом младенца, и ссора между молодыми людьми спровоцировала трагедию.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили новые подробности в дере об убийстве трехлетнего младенца. Оказалось, что погибший мальчик был не единственным ребенком его 20-летней матери.

Уточняется, что тело малыша в Горьковскую больницу принес местный житель. Он обратился за помощью, чтобы реанимировать младенца, но было поздно. О случившемся сообщили в полицию.

Выяснилось, что смертельные травмы младенцу нанесла его мать во время ссоры с отцом ребенка — женщина бросила ребенка на пол.

Известно, что 20-летняя омичка не состояла в официальном браке с отцом ребенка, жила одна с младенцем и 3-летним сыном. Второго ребенка женщины передали его биологическому отцу.

Семья не состояла на учете как неблагополучная и не попадала в поле зрение правоохранительных органов. Теперь же на мать мальчика завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», уточнили в полиции. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Ребенок#Младенец#Малыш#Убийство#Смерть ребенка
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