В Омске у 20-летней матери убитого младенца остался трехлетний сын

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили новые подробности в дере об убийстве трехлетнего младенца. Оказалось, что погибший мальчик был не единственным ребенком его 20-летней матери.
Уточняется, что тело малыша в Горьковскую больницу принес местный житель. Он обратился за помощью, чтобы реанимировать младенца, но было поздно. О случившемся сообщили в полицию.
Выяснилось, что смертельные травмы младенцу нанесла его мать во время ссоры с отцом ребенка — женщина бросила ребенка на пол.
Известно, что 20-летняя омичка не состояла в официальном браке с отцом ребенка, жила одна с младенцем и 3-летним сыном. Второго ребенка женщины передали его биологическому отцу.
Семья не состояла на учете как неблагополучная и не попадала в поле зрение правоохранительных органов. Теперь же на мать мальчика завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», уточнили в полиции.