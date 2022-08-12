В Омске у 20-летней матери убитого младенца остался трехлетний сын

Семья не состояла на учете как неблагополучная и не попадала в поле зрение правоохранительных органов. Теперь же на мать мальчика завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», уточнили в полиции.