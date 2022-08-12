Город55
ГлавноеВсе новости
В ГД РФ дали комментарии к призыву Зеленского закрыть Европу для граждан России

В ГД РФ дали комментарии к призыву Зеленского закрыть Европу для граждан России

Вчера, 15:51
Фото: 1MI
Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, дал комментарии относительно идеи закрытия Европы для россиян. Известно, что призыв изолировать граждан РФ от западных стран прозвучал из уст украинского президента Зеленского.

Чепа отметил, что в словах Зеленского прослеживается безысходность, и что президент Украины уже потерял веру в результативность санкционных мер.
Политик предположил, что Зеленский надеется, что закрытие европейских границ вызовет протесты среди российских граждан. Но этого, по мнению депутата, произойти не может. 

Также Чепа подчеркнул, что в Киеве назревает кризисная ситуация в сфере органов власти, которую президент Украины надеется изменить, предпринимая такие сомнительные действия, сообщает Russian.rt.com.

Подпишитесь
Срочно. В Омске обрушилась стена аварийного дома
Вчера, 17:03
После обрушения дома в Омске госпитализировали мужчину
Вчера, 20:38
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Вчера, 07:55
Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет
Вчера, 13:32
Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами
Вчера, 14:29
Судебная эпопея. Почему разваливающийся на глазах дом в Омске не признавали аварийным
Вчера, 20:11