В ГД РФ дали комментарии к призыву Зеленского закрыть Европу для граждан России

Чепа отметил, что в словах Зеленского прослеживается безысходность, и что президент Украины уже потерял веру в результативность санкционных мер.

Политик предположил, что Зеленский надеется, что закрытие европейских границ вызовет протесты среди российских граждан. Но этого, по мнению депутата, произойти не может.