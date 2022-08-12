В ГД РФ дали комментарии к призыву Зеленского закрыть Европу для граждан России

Чепа отметил, что в словах Зеленского прослеживается безысходность, и что президент Украины уже потерял веру в результативность санкционных мер.
Политик предположил, что Зеленский надеется, что закрытие европейских границ вызовет протесты среди российских граждан. Но этого, по мнению депутата, произойти не может.
Также Чепа подчеркнул, что в Киеве назревает кризисная ситуация в сфере органов власти, которую президент Украины надеется изменить, предпринимая такие сомнительные действия, сообщает Russian.rt.com.