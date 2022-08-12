Уехали в неизвестность. В Мурманске разыскивают семью из Омской области

Отметим, что в полицейских сводках пока информации о происшествиях, которые могли бы относиться к пропавшим омичам, пока нет. Возможную информацию о местонахождении омичей просят сообщать в полицию по номеру 102 или в поисково-спасательный отряд по номерам 8-911-311-70-20, 8-911-304-76-09.