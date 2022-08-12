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Уехали в неизвестность. В Мурманске разыскивают семью из Омской области

Уехали в неизвестность. В Мурманске разыскивают семью из Омской области

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI

В Мурманске пропала семья с ребенком из Омска

Омичи, вероятно, отправилмсь в путешествие на своей машине.

В паблике поискового отряда «Мурманспас» в Мурманской области появилось сообщение о поиске семьи, которая отправилась в путешествие на черном Nissan Pathfinder, и вот уже три дня не выходит на связь.

Пропавшие — супруги 36 и 37 лет и их 11-летняя дочь. Судя по всему, семья ехала на машине из Омска, так как на госномере авто указан 55 регион.

Омичи в последний раз выходили на связь еще во вторник, 9 августа, около 17:00 часов, когда были в Териберке. До сих пор местоположение омичей установить не удалось.

Отметим, что в полицейских сводках пока информации о происшествиях, которые могли бы относиться к пропавшим омичам, пока нет. Возможную информацию о местонахождении омичей просят сообщать в полицию по номеру 102 или в поисково-спасательный отряд по номерам 8-911-311-70-20, 8-911-304-76-09.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Мурманск#Пропали#Семья#Пропали люди#Пропала семья
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