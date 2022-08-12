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Тетрис - игра от советских программистов, покорившая мир
Вчера, 18:20
Настоящее будущее. Игрушки. Тетрис
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В Омске обрушилась стена аварийного дома
Вчера, 17:03
После обрушения дома в Омске госпитализировали мужчину
Вчера, 20:38
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор
Вчера, 07:55
Омского депутата Александра Калякина не допустили на выборы в горсовет
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Мать едва не выпавшей с балкона девочки в Омске отравилась психотропами
Вчера, 14:29
Судебная эпопея. Почему разваливающийся на глазах дом в Омске не признавали аварийным
Вчера, 20:11