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Сын Стивена Сигала посетил мероприятие на Рублевке

Сын Стивена Сигала посетил мероприятие на Рублевке

Вчера, 23:48
Фото: vk.com/sseagalgroup
Сын известного американского кинопродюсера и актера Стивена Сигала Доминик посетил столичное мероприятие на Рублевке. Он поделился с журналистом «МК» тем, что ему понравилась наша страна и россияне.

Доминику Сигалу нравится культура России и архитектура наших городов. Он в восторге от российских девушек, передает Pravda.Ru. Гость страны назвал россиянок сильными личностями. Он восхищается системой их ценностей, в частности тем, что они ориентированы на создание семьи.

Сын знаменитости еще не определился, чему именно посвятит свое пребывание в России. Возможно, будет участвовать в съемках.

Как отметил Доминик, он долго не приезжал сюда, и сейчас активно восполняет период своего отсутствия — посещает музеи, знакомится с архитектурой города и участвует в иных культурных мероприятиях.

Напомним, что Стивен Сигал является спецпредставителем МИД России по гуманитарным отношениям Российской Федерации и Соединенных штатов. Кроме того, он входит в состав партии «Справедливая Россия — За правду».

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