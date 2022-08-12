Сын Стивена Сигала посетил мероприятие на Рублевке

Доминику Сигалу нравится культура России и архитектура наших городов. Он в восторге от российских девушек, передает Pravda.Ru. Гость страны назвал россиянок сильными личностями. Он восхищается системой их ценностей, в частности тем, что они ориентированы на создание семьи.
Сын знаменитости еще не определился, чему именно посвятит свое пребывание в России. Возможно, будет участвовать в съемках.
Как отметил Доминик, он долго не приезжал сюда, и сейчас активно восполняет период своего отсутствия — посещает музеи, знакомится с архитектурой города и участвует в иных культурных мероприятиях.
Напомним, что Стивен Сигал является спецпредставителем МИД России по гуманитарным отношениям Российской Федерации и Соединенных штатов. Кроме того, он входит в состав партии «Справедливая Россия — За правду».