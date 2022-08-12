Сын Стивена Сигала посетил мероприятие на Рублевке

Доминику Сигалу нравится культура России и архитектура наших городов. Он в восторге от российских девушек, передает Pravda.Ru. Гость страны назвал россиянок сильными личностями. Он восхищается системой их ценностей, в частности тем, что они ориентированы на создание семьи.