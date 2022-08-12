После обрушения дома в Омске госпитализировали мужчину

Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального минздрава, несмотря на отсутствие пострадавших после обрушения дома на месте действительно понадобилась медицинская помощь одному мужчине. В ведомстве не уточнили, с какими жалобами он обратился к медикам, сославшись на врачебную тайну, однако его пришлось госпитализировать.
Не исключено, что мужчине стало плохо на фоне стресса.
Также известно, что за помощью обратились несколько пожилых жительниц этого и соседних домов. Они пожаловались на головные боли и скачок давления. Более серьезных травм никто не получил.
Тем не менее, как передает корреспондент Города55 с места разрушения, у дома дежурит реанимобиль. Дважды спасатели объявляли минуту тишины, чтобы услышать возможные крики пострадавших. Предварительно, под завалами никого нет, но спасатели все равно планируют полностью разобрать обломки здания. На место привезли прожекторы, чтобы работать ночью. Предполагается, что полностью завалы разберут к полуночи.