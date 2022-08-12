После обрушения дома в Омске госпитализировали мужчину

Тем не менее, как передает корреспондент Города55 с места разрушения, у дома дежурит реанимобиль. Дважды спасатели объявляли минуту тишины, чтобы услышать возможные крики пострадавших. Предварительно, под завалами никого нет, но спасатели все равно планируют полностью разобрать обломки здания. На место привезли прожекторы, чтобы работать ночью. Предполагается, что полностью завалы разберут к полуночи.