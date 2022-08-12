Песков считает напрасными все попытки изоляции россиян от мира

Такие комментарии он дал после публикации интервью главы Украины Зеленского в The Washington Post. Зеленский заявил, что страны Запада должны закрыть свои границы для всех граждан РФ.
Песков подчеркнул, что инициатива, которая заключается в том, чтобы изолировать граждан России от внешнего мира — не имеет перспектив и назвал такие попытки «имеющими нехороший душок», сообщает Russian.rt.com.
Кроме того, пресс-секретарь Путина заметил, что мышление украинского правительства стало слишком иррациональным.
Зампредседателя Совбезопасности РФ Дмитрий Медведев ранее тоже оставил комментарии к призыву Зеленского о закрытии Европы для россиян.