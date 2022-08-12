Омские спасатели никого не нашли под завалами разрушенного дома в Нефтяниках

Омские спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения дома в Нефтяниках. По сообщению начальника ГУ МЧС России по Омской области Владислава Колодинского, на месте работают порядка 350 спасателей не только из регионального МЧС. На полный разбор завалов уйдет порядка 5-6 часов. К дому подогнали тяжелую технику.
По официальной информации, обрушение дома обошлось без жертв. Изначально у спасателей была информация, что под рухнувшими кирпичами может находиться ребенок, но эту версию исключили.
По данным Города55, есть вероятность, что под завалами находится взрослый мужчина. На месте работает кинолог с собакой.
Ранее сообщалось, что в здании есть угроза повторного обрушения: соседняя стена дома, где также находятся ванные комнаты, вздулась и начала рассыпаться у основания.