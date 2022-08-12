Омские спасатели никого не нашли под завалами разрушенного дома в Нефтяниках

Омские спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения дома в Нефтяниках. По сообщению начальника ГУ МЧС России по Омской области Владислава Колодинского, на месте работают порядка 350 спасателей не только из регионального МЧС. На полный разбор завалов уйдет порядка 5-6 часов. К дому подогнали тяжелую технику.