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В Центробанке РФ рассказали об опасности фиксированного курса рубля

Сегодня, 14:25
Фото: 1MI
Финансисты считают, что фиксированный курс представляет опасность для экономического суверенитета РФ.

В условиях фиксированного курса национальной валюты Россия может утратить часть своего экономического суверенитета. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на видеоблог «Что по чем?» на YouTube-канале ЦБ РФ и на заявление руководителя департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилла Тремасова.

По мнению Тремасова, плавающий курс существенным образом снижает риски финансовой стабильности и может предотвратить серьезные финансовые кризисы, он защищает экономику от внешних шоков и остается ее стабилизатором.

Фиксированный курс, подчеркнул представитель ЦБ РФ, не позволяет проводить независимую денежно-кредитную политику. Попытки зафиксировать курс российской национальной валюты, считает Тремасов, может «оказаться вредной» — экономика РФ «переходит к новому равновесию», а в складывающихся обстоятельствах фиксация валютного курса не представляется возможной по причине санкций.

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