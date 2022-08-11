В Центробанке РФ рассказали об опасности фиксированного курса рубля

В условиях фиксированного курса национальной валюты Россия может утратить часть своего экономического суверенитета. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на видеоблог «Что по чем?» на YouTube-канале ЦБ РФ и на заявление руководителя департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилла Тремасова.