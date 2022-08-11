В Калуге модернизируют центральный фонтан

Как сообщает infox.ru со ссылкой на сообщения в группе «Калугаблагоустройство» в социальной сети «Вконтакте», модернизацию фонтана на площади Театральной начали 9 августа. Как сообщили в ведомстве, по периметру фонтана кладут новую плитку, меняя поврежденную.
Театральная площадь — одно из самых востребованных мест отдыха среди жителей Калуги. В планах — проводить здесь массовые праздничные мероприятия. Уже в конце 2022 года в Калуге хотят отпраздновать День города.
Фонтаны на территории города расположены в разных районах. Их обслуживают работники «Калугаблагоустройства».