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В Калуге модернизируют центральный фонтан

Сегодня, 13:22
В Калуге собираются отреставрировать центральный фонтан.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на сообщения в группе «Калугаблагоустройство» в социальной сети «Вконтакте», модернизацию фонтана на площади Театральной начали 9 августа. Как сообщили в ведомстве, по периметру фонтана кладут новую плитку, меняя поврежденную. 

Театральная площадь — одно из самых востребованных мест отдыха среди жителей Калуги. В планах — проводить здесь массовые праздничные мероприятия. Уже в конце 2022 года в Калуге хотят отпраздновать День города. 

Фонтаны на территории города расположены в разных районах. Их обслуживают работники «Калугаблагоустройства».

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