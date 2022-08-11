Ученые из Петербурга выявили новый штамм COVID-19

Как передает Pravda.Ru, новый подвариант коронавируса состоит из 2 штаммов. Это «омикрон» и «дельта». Такое сочетание ранее не было зарегистрировано. Генетик Дмитрий Пусс назвал этот гибрид «русским дельтакроном».
Специалисты считают, что новые штаммы должны изучаться самым тщательным образом. Информация о SARS CoV-2 была получена на основании результатов исследования достаточно ограниченной выборки. О свойствах рекомбинантов делать выводы еще рано.
Сейчас ученые пытаются спрогнозировать, какую угрозу несет новый штамм. Напомним, что «дельта-штамм» вызывает серьезные поражения легких. «Омикрон» переносится более легко.
Ранее фармаколог Андрей Кондрахин отметил, что «ниндзя-штамм» не представляет особой опасности для заразившихся, поскольку не стремится поразить своего носителя.