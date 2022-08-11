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Ученые из Петербурга выявили новый штамм COVID-19

Ученые из Петербурга выявили новый штамм COVID-19

Вчера, 17:02
Фото: 1MI
Ученые из Санкт-Петербурга выявили новый штамм коронавируса. Он получил название «русский дельтакрон».

Как передает Pravda.Ru, новый подвариант коронавируса состоит из 2 штаммов. Это «омикрон» и «дельта». Такое сочетание ранее не было зарегистрировано. Генетик Дмитрий Пусс назвал этот гибрид «русским дельтакроном».

Специалисты считают, что новые штаммы должны изучаться самым тщательным образом. Информация о SARS CoV-2 была получена на основании результатов исследования достаточно ограниченной выборки. О свойствах рекомбинантов делать выводы еще рано.

Сейчас ученые пытаются спрогнозировать, какую угрозу несет новый штамм. Напомним, что «дельта-штамм» вызывает серьезные поражения легких. «Омикрон» переносится более легко.

Ранее фармаколог Андрей Кондрахин отметил, что «ниндзя-штамм» не представляет особой опасности для заразившихся, поскольку не стремится поразить своего носителя.

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