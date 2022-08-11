Ученые из Петербурга выявили новый штамм COVID-19

Как передает Pravda.Ru, новый подвариант коронавируса состоит из 2 штаммов. Это «омикрон» и «дельта». Такое сочетание ранее не было зарегистрировано. Генетик Дмитрий Пусс назвал этот гибрид «русским дельтакроном».