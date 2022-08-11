Минимальный размер оплаты труда в России могут повысить до 30 тысяч рублей

Уже со следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может вырасти в России до отметки в 30 тысяч рублей. Сегодня, 11 августа, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение депутатов Госдумы.

По мнению авторов инициативы, благодаря повышению МРОТ удастся сгладить серьезные последствия инфляции, и при этом снизится уровень бедности. По подсчетам специалистов, на реализацию этой цели понадобится сумма в 1,16 триллиона рублей, пишут iz.ru. Независимые эксперты назвали повышение МРОТ логичным, но предупредили, что оно должно быть разумным, дабы не разорялся бизнес. Законопроект предложила фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Из пояснительной записки к документу следует, что МРОТ в Российской Федерации сегодня существенно ниже, чем в большинстве европейских государств. Члены ЛДПР указали на следующие негативные последствия низкого МРОТ: дифференциация доходов граждан, падение объемов производств, обширная теневая экономика и повышение уровня социальной напряженности.