Минимальный размер оплаты труда в России могут повысить до 30 тысяч рублей

По мнению авторов инициативы, благодаря повышению МРОТ удастся сгладить серьезные последствия инфляции, и при этом снизится уровень бедности. По подсчетам специалистов, на реализацию этой цели понадобится сумма в 1,16 триллиона рублей, пишут iz.ru.
Независимые эксперты назвали повышение МРОТ логичным, но предупредили, что оно должно быть разумным, дабы не разорялся бизнес.
Законопроект предложила фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Из пояснительной записки к документу следует, что МРОТ в Российской Федерации сегодня существенно ниже, чем в большинстве европейских государств.
Члены ЛДПР указали на следующие негативные последствия низкого МРОТ: дифференциация доходов граждан, падение объемов производств, обширная теневая экономика и повышение уровня социальной напряженности.