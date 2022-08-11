Историки: В США сложились все предпосылки для гражданской войны

Издание The Washington Post назвало это собрание «уроком истории», передает Pravda.Ru. Президент США периодически встречается с внешними специалистами, чтобы сформировать собственный подход к периодическим кризисам своего президентства.
Экс-президент Билл Клинтон в мае обсудил с Байденом пути преодоления инфляции, а также проведение промежуточных выборов.
СМИ сообщают, что в январе этого года эксперты по внешнеполитической деятельности посетили Белый дом в Вашингтоне. В рамках своего визита они проконсультировали главу Соединенных Штатов по ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной.
Теперь американский лидер намерен навести порядок внутри собственной страны. Историки указали, что сложившаяся в государстве ситуация напоминает время перед выборами 1860 года. Напомним, что после этих выборов в Америке началась первая гражданская война. Также она напомнила им период перед началом Второй мировой войны, когда образовывались профашистские движения.
Байдена предупредили, что в настоящий момент источником обострения внутригосударственного конфликта является движение «Сделаем Америку снова великой», сформированное вокруг экс-президента Дональда Трампа. Эксперты прогнозируют, что грядет «самый опасный для демократии» момент за последние десятилетия.