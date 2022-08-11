Историки: В США сложились все предпосылки для гражданской войны

Теперь американский лидер намерен навести порядок внутри собственной страны. Историки указали, что сложившаяся в государстве ситуация напоминает время перед выборами 1860 года. Напомним, что после этих выборов в Америке началась первая гражданская война. Также она напомнила им период перед началом Второй мировой войны, когда образовывались профашистские движения.