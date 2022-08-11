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Эксперт: Водители в РФ будут ограничены отечественными авто

Сегодня, 13:32
По словам бывшего депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, льготные пошлины на ввоз авто из других стран — слишком полезная для россиян мера, а потому ее не реализуют.

Лысаков отметил: если что-то выгодно простым гражданам, но не очень — «абстрактной экономике», выбор никогда не сделают в пользу народа. Так экс-депутат высказался по поводу нового законопроекта «Справедливой России — За правду», пишет infox.ru.

 

На основании законопроекта, россияне могут получить компенсацию в 50% от стоимости экспортной пошлины на авто от государства. Компенсация предназначена для родителей или усыновителей в многодетных семьях, ветеранов боевых действий. Доступна только один раз, в отношении как новой, так и подержанной машины. В случае принятия законопроекта льгота начнет действовать с 1 января 2023 года и продлится год.

 

Лысаков уверен, законопроект не получит одобрения: в правительстве его уже оценили негативно. В начале прошлого месяца глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что отмена или сокращение пошлин при ввозе авто из-за границы не рассматриваются: это противоречит интересам развития отраслей и экономики РФ в жестких санкционных условиях.

 

«Пусть или сидят на своих деньгах, или добивают свой сэконд-хэнд или платят государству, снимая с себя последнюю шкуру», — сказал Вячеслав Лысаков, подразумевая, что нельзя не «обдирать своих же граждан» в трудной экономической ситуации.

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