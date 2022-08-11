Эксперт: Водители в РФ будут ограничены отечественными авто

На основании законопроекта, россияне могут получить компенсацию в 50% от стоимости экспортной пошлины на авто от государства. Компенсация предназначена для родителей или усыновителей в многодетных семьях, ветеранов боевых действий. Доступна только один раз, в отношении как новой, так и подержанной машины. В случае принятия законопроекта льгота начнет действовать с 1 января 2023 года и продлится год.