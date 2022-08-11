Дональд Трамп прокомментировал обыски в его имении

Сотрудники ФБР провели обыск в имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго, запретив присутствовать в процессе, в том числе, и адвокатам экс-президента США. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на сообщение Дональда Трампа в социальной сети.
Как заявил Трамп, сотрудники ФБР потребовали покинуть помещение, так как хотели остаться без свидетелей. Экс-президент США интересуется, почему агенты настаивали на проведении обыска без наблюдателей, и напоминает, что Билл Клинтон и Барак Обама не подвергались подобным «рейдам».
Об обысках в имении бывшего президента США во Флориде стало известно 8 августа вечером. В СМИ писали, что американские спецслужбы могли заинтересоваться документами, которые Трамп якобы забрал из Белого дома. Сам Дональд Трамп в это время находился в Нью-Йорке и на происходящее повлиять не мог. Накануне экс-президент США выступил в суде по иску против Trump Organization, отказавшись отвечать на вопросы прокурора.