В Омске перекроют движение в центре с 20 часов 11 августа до 17 часов 14 августа. В эти дни в городе будет проходить спортивный праздник ШТОРМ FEST.
Изменятся и маршруты городского транспорта, которые проходят по Соборной площади и улице Ленина.
автобус № 73 с улицы Красный Путь будет ехать по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена, далее по улице Ленина;
автобус № 62 от остановки «КДЦ «Маяковский» будет двигаться с разворотом в районе Соборной площади, далее по улицам Интернациональная, Гагарина;
Автобус № 94 и маршрутки № 500, 503 в направлении поселка Амурский будут ехать по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена и разворачиваться в районе площади Победы. В обратном направлении без изменения схем движения.
Какие улицы будут перекрыты на четыре дня, можно узнать ниже.