автобус № 73 с улицы Красный Путь будет ехать по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена, далее по улице Ленина;

автобус № 62 от остановки «КДЦ «Маяковский» будет двигаться с разворотом в районе Соборной площади, далее по улицам Интернациональная, Гагарина;

Автобус № 94 и маршрутки № 500, 503 в направлении поселка Амурский будут ехать по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена и разворачиваться в районе площади Победы. В обратном направлении без изменения схем движения.