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В Омске до конца недели изменят маршруты транспорта из-за ШТОРМ FEST

В Омске до конца недели изменят маршруты транспорта из-за ШТОРМ FEST

Сегодня, 13:37
Фото: Город55
В департаменте транспорта рассказали, как будут ходить автобусы в связи с перекрытием центра на четыре дня.

В Омске перекроют движение в центре с 20 часов 11 августа до 17 часов 14 августа. В эти дни в городе будет проходить спортивный праздник ШТОРМ FEST.

Изменятся и маршруты городского транспорта, которые проходят по Соборной площади и улице Ленина. 

автобус № 73 с улицы Красный Путь будет ехать по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена, далее по улице Ленина;
автобус № 62 от остановки «КДЦ «Маяковский» будет двигаться с разворотом в районе Соборной площади, далее по улицам Интернациональная, Гагарина;
Автобус № 94 и маршрутки № 500, 503 в направлении поселка Амурский будут ехать по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена и разворачиваться в районе площади Победы. В обратном направлении без изменения схем движения.

Какие улицы будут перекрыты на четыре дня, можно узнать ниже.

Центр Омска перекроют на четыре дня для фестиваля ШТОРМ FEST
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#Екатерина Чаплинская#Город#Новости#Транспорт#Автобус#Перекрытие дорог
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