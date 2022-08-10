Российский рынок минеральных удобрений: обзор и перспективы

Производство минеральных удобрений в России имеет долгую историю и на протяжении многих десятилетий активно развивается. Российские компании, такие как предприятие, где гендиректором был Андрей Гурьев, а также «Уралкалий», «ЕвроХим» и «Акрон», обслуживают не только внутренний рынок, но и активно экспортируют продукцию за рубеж.