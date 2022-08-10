«Пути расходятся». Ведущая омского «Авангарда» Уразбахтина объявила об уходе из клуба

Ведущая омских «ястребов» Зухра Уразбахтина в своем телеграм-канале объявила об уходе из клуба. Она работала в «Авангарде» в течение двух лет и призналась, что решение далось ей нелегко.
«Я приняла тяжелое решение — наши с „Авангардом“ пути расходятся. Это был очень сложный выбор. Бесспорно, в Авангард ТВ мы делали наикрутейшие проекты. Это был пик моей карьеры как ведущей клубного телевидения в лучшей медиа-команде КХЛ, — объяснила Уразбахтина на своем канале. — Но после сезона я пришла к выводу, что хочу творчески реализовываться, хочу учиться тому, чего еще не знаю, хочу получить новое высшее образование и, как следствие, хочу поменять вектор своей карьеры».
На прощание омский «Авангард» снял мини-фильм о работе Зухры в команде. Кто станет ее преемником, в клубе пока не рассказали. Также Зухра не сообщила, когда именно будет ее последний рабочий день в клубе. Ведущая пообещала приехать на открытие новой «Арены» в Омске и посетить первый в этом году домашний матч «Авангарда».