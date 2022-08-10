«Пути расходятся». Ведущая омского «Авангарда» Уразбахтина объявила об уходе из клуба

На прощание омский «Авангард» снял мини-фильм о работе Зухры в команде. Кто станет ее преемником, в клубе пока не рассказали. Также Зухра не сообщила, когда именно будет ее последний рабочий день в клубе. Ведущая пообещала приехать на открытие новой «Арены» в Омске и посетить первый в этом году домашний матч «Авангарда».