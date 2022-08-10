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«Пути расходятся». Ведущая омского «Авангарда» Уразбахтина объявила об уходе из клуба

«Пути расходятся». Ведущая омского «Авангарда» Уразбахтина объявила об уходе из клуба

Вчера, 19:45
Фото: "Авангард"

Ведущая омского «Авангарда» Уразбахтина попрощалась с клубом

Ведущая работала с клубом два года, которые они провели в Подмосковье.

Ведущая омских «ястребов» Зухра Уразбахтина в своем телеграм-канале объявила об уходе из клуба. Она работала в «Авангарде» в течение двух лет и призналась, что решение далось ей нелегко.

«Я приняла тяжелое решение — наши с „Авангардом“ пути расходятся. Это был очень сложный выбор. Бесспорно, в Авангард ТВ мы делали наикрутейшие проекты. Это был пик моей карьеры как ведущей клубного телевидения в лучшей медиа-команде КХЛ, — объяснила Уразбахтина на своем канале. — Но после сезона я пришла к выводу, что хочу творчески реализовываться, хочу учиться тому, чего еще не знаю, хочу получить новое высшее образование и, как следствие, хочу поменять вектор своей карьеры». 

На прощание омский «Авангард» снял мини-фильм о работе Зухры в команде. Кто станет ее преемником, в клубе пока не рассказали. Также Зухра не сообщила, когда именно будет ее последний рабочий день в клубе. Ведущая пообещала приехать на открытие новой «Арены» в Омске и посетить первый в этом году домашний матч «Авангарда».

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Авангард#Спорт#Ведущая#Зухра Уразбахтина
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