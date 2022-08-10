Море возможностей и социальный контракт

В поиске работы жителям отдаленных сел Омской области помогают мобильные центры занятости, организованные министерством труда. Специалисты не только проводят консультации касательно возможностей цифровой платформы «Работа России», но и проводят персональную профессиональную диагностику, чтобы подобрать для людей наиболее подходящие вакансии
«Совсем скоро мобильные бригады профильного министерства могут пополнить члены общественной организации поддержки социально незащищенных семей „Омский союз деловых женщин“, — сообщила Ирина Живаева, — мы дополняем деятельность службы занятости в вопросах социального контракта. Мы не только разъясняем жителям, что сегодня даже малоимущая семья, опираясь на поддержку государства, может развернуть предпринимательскую деятельность. Наши специалисты помогут создать финансово устойчивый бизнес-план и разъяснят основы построения и работы бизнеса. Кроме того, мы организуем курсы и мастер-классы по различным направлениям».
Помимо этого, разработаны дополнительные механизмы поддержки граждан. В России и в Омской области, в частности, существует различные гранты на проведение научных исследований, открытие стартапов, организацию различных мероприятий и прочее. Они помогают гражданам в полной мере реализовать те проекты, которые будут полезны для общества.
«Грантовые конкурсы — это очень полезный и эффективный инструмент от государства с целью поддержки гражданских инициатив. Уметь правильно представить и составить заявку на грантовый конкурс — это один из главных путей к успеху, поэтому сегодняшний образовательный семинар очень кстати. С помощью грантовой поддержки жители могут, например, оборудовать детскую спортивную площадку или благоустроить небольшую общественную территорию», — отмечает куратор приложения «Заступник» Юрий Иванищев.