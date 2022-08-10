Море возможностей и социальный контракт

Помимо этого, разработаны дополнительные механизмы поддержки граждан. В России и в Омской области, в частности, существует различные гранты на проведение научных исследований, открытие стартапов, организацию различных мероприятий и прочее. Они помогают гражданам в полной мере реализовать те проекты, которые будут полезны для общества.