«Желаю вам вернуться к семьям»: губернатор — добровольцам омских именных батальонов

В составе рот «Иртыш», «Авангард» и «Омь» на Донбасс отправились специалисты по ремонту техники, снабженцы, кладовщики и средний медицинский персонал. Все они подписали контракты с Минобороны и прошли отбор на базе регионального Спортивно-восстановительного центра.