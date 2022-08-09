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«Желаю вам вернуться к семьям»: губернатор — добровольцам омских именных батальонов

«Желаю вам вернуться к семьям»: губернатор — добровольцам омских именных батальонов

Вчера, 17:03
Фото: omskportal.ru
На Донбасс сегодня отправились первые добровольцы в составе именных рот «Иртыш», «Авангард» и «Омь».

В составе рот «Иртыш», «Авангард» и «Омь» на Донбасс отправились специалисты по ремонту техники, снабженцы, кладовщики и средний медицинский персонал. Все они подписали контракты с Минобороны и прошли отбор на базе регионального Спортивно-восстановительного центра.

В торжественной отправке принял участие губернатор Омской области.

«Сейчас в Луганской и Донецкой республиках как раз ждут таких специалистов, как вы. Потому что вы можете чинить технику. Вы можете лечить людей, вы можете обеспечивать системы снабжения. Сегодня вся Россия помогает Донбассу. И сибиряки в трудную для нашей страны минуту никогда не оставались в стороне. Как в годы Великой Отечественной Войны, когда омичи первыми уходили на фронт. А кто оставался в тылу, те героически ковали победу на производстве. Сегодня вы нужны России. И Россия, и Донбасс надеются на вас. Здесь стоят настоящие патриоты. Спасибо вам за это. Я желаю каждому из вас вернуться к своим семьям и детям», — сказал Александр Бурков.
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