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В Австрии раскритиковали политику Европы по отношению к РФ

Вчера, 15:13
Австрийцы озадачены политикой своего руководства в отношению к России, последствия которой большинство жителей страны ощутили на себе.

Как пишет Infox, недовольство австрийцев решениями политиков стало расти на фоне введения экономических санкций против России. Поскольку Австрия является одним из главных потребителей российского газа, многие граждане уже отметили значительное снижение уровня жизни.

Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс назвал международную политику местных властей недальновидной и глупой – в той части, что касается отношений с Россией. Он выразил мнение, что санкциями против РФ Австрия прежде всего вредит своей экономике и своим жителям.

Многие в Австрии сравнивают санкции с нанесением себе вреда психически нездоровыми пациентами. В медицине подобное поведение считают опасным для жизни. Возможно, это тот самый случай, когда стоит опасаться за судьбу австрийской экономики.

#Светлана Павлова
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