Психолог Каурова рекомендует россиянам без отпусков вести дневник эмоций

Не у всех россиян есть летние отпуска. Поэтому им нужно найти другие способы снятия стресса и напряжения. Для этого существуют разные техники. Одна из них — записывать свои эмоции в дневник.

Такого мнения придерживается аналитический психолог Наталья Каурова, пишет Pravda.Ru. Специалист рекомендует записывать свои мысли и переживания в дневник эмоций. Также она подчеркивает, что хорошую психическую разгрузку дают занятия спортом, танцы, иные физические упражнения. В борьбе со стрессом успешно помогают правильное питание и здоровый сон. По мнению еще одного психолога, Александры Пановой, оставшимся без летних отпусков россиянам нужно принять такое положение вещей как заблаговременно спланированную ситуацию. Психолог Адель Зиганшин подчеркивает необходимость научиться жить «здесь и сейчас». Тогда человек сможет получать удовольствие от самых простых моментов жизни, даже если у него нет летнего отпуска. Член ВЕАЭТ Татьяна Захарцова считает, что на переживания и выход эмоций нужно выделять время. Это помогает лучше справляться со стрессами.