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Опубликован рейтинг городов РФ с самыми быстрорастущими ценами на аренду жилья

Опубликован рейтинг городов РФ с самыми быстрорастущими ценами на аренду жилья

Вчера, 18:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Федеральная компания «Этажи» обнародовала рейтинг крупных российских городов, в которых заметнее всего выросла за предыдущий месяц стоимость аренды однокомнатных квартир.

С материалами исследования ознакомились журналисты iz.ru. Первые пять позиций в списке занимают: Новосибирск, Омск, Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Далее в рейтинге идут: Казань, Челябинск, Пермь и Нижний Новгород.

Российская столица по повышению средней цены аренды «однушек» оказалась в прошлом месяце на 10-м месте. Размеры ставок аренды в Москве увеличились при этом на полпроцента.

По словам главы департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольги Павлиновой, пик спроса фиксируют традиционно в осенние периоды. Особенно это касается самых доступных вариантов. По адекватным ставкам рынка квартиры расходятся очень быстро, подчеркнула эксперт.

«И чем больше приезжих студентов в городе, тем активнее растет спрос и сокращается доля дешевых квартир, — пояснила Павлинова. — Средняя цена аренды становится больше».

Аналитики прогнозируют, что в начале делового сезона и нового учебного года самые дешевые варианты арендных квартир исчезнут. Размер средней ставки аренды жилья предстоящей осенью вырастет в итоге на 10–20 процентов.

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