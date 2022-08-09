Опубликован рейтинг городов РФ с самыми быстрорастущими ценами на аренду жилья

С материалами исследования ознакомились журналисты iz.ru. Первые пять позиций в списке занимают: Новосибирск, Омск, Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Далее в рейтинге идут: Казань, Челябинск, Пермь и Нижний Новгород.
Российская столица по повышению средней цены аренды «однушек» оказалась в прошлом месяце на 10-м месте. Размеры ставок аренды в Москве увеличились при этом на полпроцента.
По словам главы департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольги Павлиновой, пик спроса фиксируют традиционно в осенние периоды. Особенно это касается самых доступных вариантов. По адекватным ставкам рынка квартиры расходятся очень быстро, подчеркнула эксперт.
«И чем больше приезжих студентов в городе, тем активнее растет спрос и сокращается доля дешевых квартир, — пояснила Павлинова. — Средняя цена аренды становится больше».
Аналитики прогнозируют, что в начале делового сезона и нового учебного года самые дешевые варианты арендных квартир исчезнут. Размер средней ставки аренды жилья предстоящей осенью вырастет в итоге на 10–20 процентов.