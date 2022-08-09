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Омича замучила совесть спустя год после убийства пенсионерки

Омича замучила совесть спустя год после убийства пенсионерки

Сегодня, 13:45
Фото: 1MI

Скрывавшийся после убийства женщины омич сам сдался в руки полиции

Мужчина заявил, что устал прятаться и его замучила совесть.

Региональный СК завершил расследование в отношении 47-летнего жителя Азова, который больше года скрывался от правосудия. Преступление произошло в феврале 2021 года. Компания знакомых выпивала у кого-то дома, и у мужчины случился конфликт с 60-летней женщиной. Та упрекала, что он ей не доливает. В ответ на это мужчина набросился на пенсионерку и жестоко избил ее. Она скончалась на месте от черепно-мозговой трамы.

Мужчина же скрылся и все это время разъезжал по районам Омской области, живя на случайные заработки. В конце апреля он сам пришел в отдел полиции и признался в содеянном. Заявил, что устал прятаться и его замучила совесть.

«Следователем мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СУ СКР по Омской области.
#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Следственный комитет#Убийство
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