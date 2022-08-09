Омича замучила совесть спустя год после убийства пенсионерки

Региональный СК завершил расследование в отношении 47-летнего жителя Азова, который больше года скрывался от правосудия. Преступление произошло в феврале 2021 года. Компания знакомых выпивала у кого-то дома, и у мужчины случился конфликт с 60-летней женщиной. Та упрекала, что он ей не доливает. В ответ на это мужчина набросился на пенсионерку и жестоко избил ее. Она скончалась на месте от черепно-мозговой трамы.