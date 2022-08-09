Минеева назвала востребованным сервис подбора мер антикризисной поддержки МСП

По словам столичного бизнес-омбудсмена, сервис по автоматическому подбору мер поддержки МСП зарекомендовал себя хорошо. На него пришлось 73 процента запросов посетителей, пишет newsnn.ru.
«Это подтверждает тот факт, что у бизнеса востребована в числе прочих мер и информационная поддержка с разъяснениями, - подчеркнула Минеева. - Так можно серьезно увеличить число предпринимателей, воспользовавшихся помощью города».
Уполномоченный по защите прав московских предпринимателей уточнила, что пользователей интересовали преимущественно программы, предусматривающие льготное кредитование, а также гранты, с помощью которых молодые бизнесмены могут открыть свое дело или эффективно его развивать.
Заммэра столицы РФ по вопросам экономической политики Владимир Ефимов напомнил о том, что сервис, автоматически подбирающий региональные и федеральные антикризисные меры помощи предпринимателям, функционирует на портале центра поддержки экономики Москвы с начала апреля текущего года. Сайт предлагает представителям МСП информацию о следующих мерах: кредиты, гранты, субсидии, льготы по аренде, отсрочки по выплатам налогов, административные послабления.
По словам Ефимова, на сайте ежедневно появляются более 1000 бизнесменов. За время его работы специалисты зафиксировали не менее 130 тысяч просмотров данного интернет-ресурса.
Для получения информации о том, к каким мерам поддержки есть доступ у МСП, нужно выбрать в предлагаемом перечне сферу деятельности, организационную форму бизнеса и его объем, а также направления помощи. Система выдаст после этого все преференции, которые подходят предприятию, проинформирует об условиях оформления поддержки и предоставит ссылку на необходимые документы.
Представители МСП интересовались также следующими вопросами: финансовая поддержка для обеспечения инновационного импортозамещения, выплата компенсаций за пользование системой быстрых платежей, гранты на закупки оборудования и его лизинг, кредитные программы и кредитные каникулы. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
На страницах официального портала центра бизнесмены могут заполнять анкеты и вносить свои предложения относительно мер господдержки отрасли, а также знакомиться с актуальными экономическими новостями.
По словам чиновников, новый ресурс выступает в качестве площадки, на которой представители МСП могут активно вести онлайн-диалоги. В ходе регулярных заседаний круглых столов бизнесмены ищут способы решения актуальных проблем своих предприятий.