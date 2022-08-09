Минеева назвала востребованным сервис подбора мер антикризисной поддержки МСП

Для получения информации о том, к каким мерам поддержки есть доступ у МСП, нужно выбрать в предлагаемом перечне сферу деятельности, организационную форму бизнеса и его объем, а также направления помощи. Система выдаст после этого все преференции, которые подходят предприятию, проинформирует об условиях оформления поддержки и предоставит ссылку на необходимые документы.