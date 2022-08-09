Как омские такси работают после прихода крупных агрегаторов

Улицы любого крупного города невозможно представить себе без такси, которое давно перестало быть роскошью. В прошлом году россияне совершили больше 2.5 миллиарда поездок на этом виде общественного транспорта.
Кроме всего прочего, службы такси еще и большая отрасль, предоставляющая рабочие места. В нашей стране в ней задействованы 575 тысяч человек. Объем рынка составляет 820 миллиардов рублей.
Сегодня почти весь его поделили между собой мобильные агрегаторы. Через них проходит 95% всех заказов на поездки. И лишь 5% россиян вызывают такси по старинке — звонят в таксомоторную компанию.
Почти 70% рынка в России занимает «Яндекс.Такси». В Омске это процентное соотношение еще выше. Например, в марте 2022 года из нашего города ушел другой достаточно крупный игрок — компания «Ситимобил».
Одна из старейших омских компаний «Юнис-Лада», чтобы оставаться на плаву и быть конкурентоспособной, весной 2020 года объявила об объединении с петербургским перевозчиком «Таксовичков». Причем это оказалось не поглощением, а именно равноправным партнерством двух компаний. Руководство объяснило такое слияние общими ценностями и одинаковым представлением о том, как надо строить работу.
Чтобы конкурировать с агрегаторами, «традиционные» таксомоторные компании стараются расширить перечень дополнительных опций. Например, у «Таксовичкова» можно выбрать услугу «Женщина-водитель» или «Молчаливый водитель». А вот полноценного сервиса зоотакси, как во многих других крупных городах страны, в Омске не существует. Однако при вызове машины можно сделать отметку, что вы едете с питомцем. За дополнительную плату его соглашаются доставить практически все таксомоторные компании, работающие в регионе.
«Конечно, такие гиганты, как „Яндекс. Такси“ существенно осложнили нам жизнь, — рассказала Городу55 сотрудница рекламного отдела омского „Таксовичкоф“ Татьяна Уткина. — Заказов стало меньше. Но мы делаем ставку на постоянных клиентов, нас давно знают в Омске. Кроме того, до последнего момента старались держать низкие цены. У нас, в отличие от агрегаторов, есть собственные водители и свой автопарк, который систематически обновляется».
У агрегаторов нет ни своих автомобилей, ни водителей. Это IT-компании, которые собирают заказы в мобильном приложении, отдают их исполнителям и берут за это посредничество комиссию. Все такси на городских улицах числятся за парком какой-то таксомоторной компании.
Впрочем, большинство омских водителей нередко сотрудничают сразу с несколькими сервисами. За день они выполняют около 10 заказов. Средний чек поездки по городу — 250 рублей. Если водитель работает на машине компании, он платит от 1 до 3.5 тысяч рублей в сутки за аренду автомобиля. За брендирование собственный машины таксомоторная компания делает водителю существенные скидки.
Также таксист за свой счет моет и заправляет авто. 23% от стоимости почти каждого заказа он отдает агрегатору. Еще 2% — таксомоторной компании. Итого «чистыми» у него остается полторы-две тысячи рублей.
В общей сложности в России на данный момент работают около десятка агрегаторов и 410 таксомоторных компаний. Из-за санкций практически все они столкнулись с проблемой обновления и технического обслуживания автопарка. Машины и запчасти к ним подорожали в два раза. А стоимость ремонта в среднем увеличилась на 40%. В связи с этим задействованные в этой сфере предприниматели ждут изменения законодательства, которое существенно облегчит им жизнь.
«Восстановление какой-то серьезной запасной части, агрегата обходится минимум на 30% дешевле, чем создание нового аналога, — объясняет президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. — Надо узаконить этот рынок, надо его легализовать. Соответственно, чтобы все это было безопасно — заставить маркировать запчасти, которые восстановлены: кем восстановлены и так далее».
По большому счету работа таксистов сейчас не регулируется. Отдельного закона для отрасли в нашей стране не существует. Агрегаторы, например, не обязаны проверять наличие лицензии у водителя и возмещать ущерб пассажиру в случае аварии. При этом установить приложение и начать работать может практически любой человек. именно поэтому крупные агрегаторы сейчас активно решают проблему с водителями, которые часто даже с трудом говорят по-русски. Ситуацию необходимо менять.
«Служба заказа должна нести ответственность за случаи с теми водителями, которые не имеют лицензии, которые этим видом бизнеса вообще не должны заниматься. Вне зависимости откуда водитель — а у нас сегодня свободное движение рабочей силы в Евразийском экономическом союзе — все должны иметь российские права», — говорит Сергей Катырин.
В Торгово-промышленной палате России создана специальная группа по работе над документом, который упорядочит сферу таксомоторных перевозок. Закон призван сформулировать права всех участников рынка. Это позволит сохранить свободу бизнеса, обеспечив при этом безопасность пассажира.