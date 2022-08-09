Как омские такси работают после прихода крупных агрегаторов

В общей сложности в России на данный момент работают около десятка агрегаторов и 410 таксомоторных компаний. Из-за санкций практически все они столкнулись с проблемой обновления и технического обслуживания автопарка. Машины и запчасти к ним подорожали в два раза. А стоимость ремонта в среднем увеличилась на 40%. В связи с этим задействованные в этой сфере предприниматели ждут изменения законодательства, которое существенно облегчит им жизнь.