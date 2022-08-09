Фитнес-тренер рассказала, какой напиток мешает похудеть

Безусловно, нагрузки, спорт и правильное питание присутствовали в жизни Элис, однако алкоголь, рассказывает она – один из главных врагов в борьбе с лишним весом. Спиртное само по себе очень калорийно. Кроме того, в нем есть этанол, который человеческий организм просто не переваривает. Он воспринимает этанол как токсин, провоцирующий образование новых жировых клеток.