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«Врубелю» конец. Суд признал самостроем легендарное кафе в самом центре Омска

«Врубелю» конец. Суд признал самостроем легендарное кафе в самом центре Омска

Вчера, 18:34
Фото: Скриншот Яндекс.Карты

Омский суд признал самостроем старое кафе «Врубель»

Арбитражный суд Омской области спустя много лет признал, что павильон ресторана «Врубель» был построен незаконно.

Суд встал на сторону администрации Центрального округа Омска, который требовал признать самостроем павильон общепита по адресу Лермонтова, 7. Здание площадью 88.6 кв. м потребовали снести, а владельцу постройки — ООО «Врубель» — запретили им пользоваться вплоть до сноса.

Обязанности по сносу постройки возложили на ООО, сделать это, согласно решению Арбитражного суда Омской области, организация должна в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу. Если постройку придется сносить силами администрации, ее владелец обязан будет возместить расходы на демонтаж.

Владелицей исторического кафе значится Инесса Медведева. В 2020 году постройку сдали в аренду под кафе паназиатской кухни, а до этого в течение почти 20 лет кафе функционировало, со слов его владелицы, вполне законно.

Ранее в самом центре Омска, у кинотеатра Маяковский, снесли кафе «Дубравушка», а в сквере Алтунина снесли кафе «Sувлаки».

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Врубель#Ресторан
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