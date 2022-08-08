«Врубелю» конец. Суд признал самостроем легендарное кафе в самом центре Омска

Суд встал на сторону администрации Центрального округа Омска, который требовал признать самостроем павильон общепита по адресу Лермонтова, 7. Здание площадью 88.6 кв. м потребовали снести, а владельцу постройки — ООО «Врубель» — запретили им пользоваться вплоть до сноса.
Обязанности по сносу постройки возложили на ООО, сделать это, согласно решению Арбитражного суда Омской области, организация должна в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу. Если постройку придется сносить силами администрации, ее владелец обязан будет возместить расходы на демонтаж.
Владелицей исторического кафе значится Инесса Медведева. В 2020 году постройку сдали в аренду под кафе паназиатской кухни, а до этого в течение почти 20 лет кафе функционировало, со слов его владелицы, вполне законно.
Ранее в самом центре Омска, у кинотеатра Маяковский, снесли кафе «Дубравушка», а в сквере Алтунина снесли кафе «Sувлаки».