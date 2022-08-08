Ученые заявили об ускорении вращения Земли

29 июня был зафиксирован самый короткий день, когда планета обернулась вокруг своей оси на 1,59 мс быстрее. В среднем продолжительность суток составляет 86 400 секунд. Похожие показатели были зафиксированы 26 июля, а в 2020 году было зарегистрировано 28 самых коротких дней за всю историю отсчета.