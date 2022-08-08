Ученые заявили об ускорении вращения Земли

Люди этого не ощущают. Однако компьютерные системы, которые синхронизируются с астрономическими часами, зафиксировали такое ускорение, пишет Pravda.Ru.
Атомные часы с высокой чувствительностью были созданы еще 1960-х года. Прибор может определять время, за которое планета совершает оборот вокруг своей оси.
29 июня был зафиксирован самый короткий день, когда планета обернулась вокруг своей оси на 1,59 мс быстрее. В среднем продолжительность суток составляет 86 400 секунд. Похожие показатели были зафиксированы 26 июля, а в 2020 году было зарегистрировано 28 самых коротких дней за всю историю отсчета.
Ученые видят несколько причин в ускорении вращения планеты. Первая связана с изменением климата. Из-за таяния льдов земная поверхность становится более сглаженной на полюсах и выпуклой в районе экватора, поэтому земной шар вертится быстрее.
Другая причина объясняет ускорение периодическими колебаниями, вызванными с особенностями распределения массы на поверхности и внутри Земли, а также в атмосфере и океане. Однако по словам геофизика Леонида Зотова, с 2017 по 2020 год этот эффект исчез.