Треть жителей США высказались против нового срока Байдена и Трампа

41% респондентов, отвечая на вопрос, за кого они проголосовали бы на выборах, если бы они состоялись сегодня, отметили, что из двух кандидатов они выбрали бы Байдена, 39% отдали бы свои голоса за Трампа. Помимо Байдена, демократам также предложили рассмотреть кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которую поддержали 30% респондентов. Третья часть республиканцев проголосовали бы за губернатора Флориды Рона Десантиса.