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Треть жителей США высказались против нового срока Байдена и Трампа

Треть жителей США высказались против нового срока Байдена и Трампа

Вчера, 16:20
Фото: pxhere.com
По результатам опроса третья часть американцев высказались против нового срока Байдена и Трампа.

Более трети граждан США не хотели бы вновь увидеть на посту президента ни Джо Байдена, ни Дональда Трампа, пишет 360tv.ru, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Yahoo News-YouGov. По мнению американцев, победа Байдена или Трампа на выборах — худшее, что может случиться с государством.

По результатам опроса 37% респондентов назвали победу на президентских выборах Дональда Трампа «худшим сценарием» для США, 35% считают таким сценарием избрание на второй срок Джо Байдена.

Против выдвижения на пост президента США Трампа высказались 85% демократов и 25% республиканцев, против выдвижения Байдена — 43% демократов и 84% республиканцев.

41% респондентов, отвечая на вопрос, за кого они проголосовали бы на выборах, если бы они состоялись сегодня, отметили, что из двух кандидатов они выбрали бы Байдена, 39% отдали бы свои голоса за Трампа. Помимо Байдена, демократам также предложили рассмотреть кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которую поддержали 30% респондентов. Третья часть республиканцев проголосовали бы за губернатора Флориды Рона Десантиса.

В опросе приняли участие 1557 граждан США, достигших совершеннолетия, он проводился с 28 июля по 1 августа 2022 года.

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