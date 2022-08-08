Правительство Запорожской области подтвердило планы по проведению референдума

В настоящее время решается вопрос с точной датой голосования. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов РИА Новости. На территории Запорожской области подготовка к организации и проведению референдума стартовала, заявил Рогов.
Член совета ВГА выступил с призывом к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не строить иллюзий относительно захвата территорий, которые освободили российские военнослужащие.
Напомним, в рамках военной спецоперации, направленной на демилитаризацию украинского государства, российская армия ранее взяла под полный контроль Херсонскую область, а также приазовские территории Запорожской области. Правительства освобожденных регионов с того момента постоянно заявляют о своем намерении войти в состав Российской Федерации.