Ладогу и Онего будут вместе защищать Карелия, Ленинградская и Вологодская области

На заседании специальной группы, созданной при Заксобрании Карелии, обсуждалось состояние самых больших пресноводных водоёмов Европы. В работе группы участвуют сотрудники Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН и Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, пишет karelinform.ru.
По словам учёных, качество воды на глубоководных участках озёр соответствует нормам, но в заливах ситуация хуже. Специалисты Федерального агентства водных ресурсов отметили, что основными загрязнителями водоёмов остаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также коммунальные структуры.
Обсудили на совещании план по разработке в республике федерального проекта по сохранению Ладоги и Онеги. Одно из его направлений — создание инфраструктуры для очистки стоков. Глава Карелии Артур Парфенчиков уже утвердил документ.
В Минприроды и Минстрое подсчитали, что заменить или реконструировать предстоит 55 очистных канализационных объектов. Элиссан Шандалович заметил, что на это понадобится более 10 млрд рублей. Без федеральной помощи Карелии невозможно найти такую сумму.
Шандалович подчеркнул, что работа над федеральным проектом по защите Ладожского и Онежского озёр — одно из главных направлений деятельности карельского правительства. Также он сообщил, что первый заместитель председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов одобрил инициативы региона по данному вектору.
Обоснованием проекта по защите крупнейших пресных водоемов Европы занимается Карельский научный центр РАН.
Напомним, руководство Ленобласти ранее выдвинуло инициативу по экологическому оздоровлению и защите Финского залива и Ладожского озера. Водоёмы имеют промысловое значение, они богаты пресноводной рыбой. Также отмечается, что в озере живет уникальный вид — ладожская кольчатая нерпа.