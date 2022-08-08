Ладогу и Онего будут вместе защищать Карелия, Ленинградская и Вологодская области

Шандалович подчеркнул, что работа над федеральным проектом по защите Ладожского и Онежского озёр — одно из главных направлений деятельности карельского правительства. Также он сообщил, что первый заместитель председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов одобрил инициативы региона по данному вектору.