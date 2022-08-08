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«Хороший город». Нападающий «Авангарда» рассказал о прелестях жизни в Омске

«Хороший город». Нападающий «Авангарда» рассказал о прелестях жизни в Омске

Вчера, 19:02
Фото: www.hawk.ru

Хоккеист «Авангарда» рассказал о жизни в Омске

Спортсмен сравнил жизнь в Москве и в Омске.

Омский хоккеист Сергей Толчинский в интервью для «МатчТВ» рассказал о жизни в Омске и сравнил ее в московским бытом. Оказалось, что спортсмен снимает квартиру недалеко от своего места работы — рядом с новой «Ареной».

«Я снимаю [квартиру] за 50 тысяч рублей. В Омске везде такие цены. Да и квартира у меня небольшая — метров 50–60. Я выбирал квартиру поближе к арене, потому что еще не знал, перевозить машину или нет. Да и просто чтобы было побольше времени поспать, поменьше на дорогу. Мое жилье в двух улицах пешком от нового дворца», — рассказал Толчинский в интервью изданию.

Спортсмен отметил, что собственная недвижимость у него тоже есть, но в Москве.

«Вообще, Омск — хороший город», — добавил Толчинский.

Добавим, сезон 2022/2023 «Авангард» проведет на новой домашней арене в Омске. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Спорт#Авангард#Квартира#Жилье
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