Французские зоологи пришли на помощь застрявшей в реке белухе

Местные жители утверждают, что кит ведет себя спокойно, однако животное сильно истощено. Белуху пробовали накормить форелью, однако от еды она отказалась. Ветеринары предполагают, что кит может быть болен. К настоящему моменту животному удалось сделать витаминную инъекцию для восстановления аппетита — средство ввели посредством дротиков. Французские зоологи рассказали, что кит также получил антибиотик — это было необходимо для профилактики инфекций, которыми животное может заразиться в реке.