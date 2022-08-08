Французские зоологи пришли на помощь застрявшей в реке белухе

Белуха, застрявшая в Сене, уже неделю не может выплыть из реки, ей помогают зоологи и ветеринары, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на телеканал BFM.
Местные жители утверждают, что кит ведет себя спокойно, однако животное сильно истощено. Белуху пробовали накормить форелью, однако от еды она отказалась. Ветеринары предполагают, что кит может быть болен. К настоящему моменту животному удалось сделать витаминную инъекцию для восстановления аппетита — средство ввели посредством дротиков. Французские зоологи рассказали, что кит также получил антибиотик — это было необходимо для профилактики инфекций, которыми животное может заразиться в реке.
Руководитель французского подразделения неправительственной организации Sea Shepherd Ламья Эсемлали заверила: будет сделано все возможное для того, чтобы повысить шансы белухи на выживание. Сейчас животное находится в шлюзе в 70 км от Парижа. Эсемлали отметила, что необходимо действовать оперативно, так как млекопитающее в течение длительного времени находится в теплой пресной воде — на коже животного уже появились пятна.